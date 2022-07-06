Manisa'da feci kaza! İki kardeşten acı haber: Biri 3 diğeri 10 yaşındaydı

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Kaza, saat 04.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu Ova mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Hüseyin K.'nin (24) kullandığı 35 BEM 699 plakalı otomobil, önünde giden Muhammet Kulaber (38) idaresindeki 34 FA 2224 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle her iki araçta bulunan Hülya Bellis Kulaber (43), Bellis Kulaber, Berat Kayra Kulaber ve Rıfat Ünal (59) yaralandı. Kaldırıldıkları Savaştepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bellis ile Berat Kayra kardeşler kurtarılamadı.

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Otomobil sürücüsü Hüseyin K., Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.