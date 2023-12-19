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Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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#Manisa#Trafik Kazası#Kamyonet
Manisada feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 13:21

Manisa'da refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada Berna Torul (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Salihli-Akhisar kara yolu Gölmarmara ilçesinde meydana geldi. Akhisar'dan Gölmarmara yönüne giden M.T.'nin (29) kullandığı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen B.Y. (24) yönetimindeki kamyonete çarptı.

İhbara olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Berna Torul hayatını kaybetti, 2 sürücü ile kamyonetteki M.E. (22) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Manisa#Trafik Kazası#Kamyonet

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