Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Salihli-Akhisar kara yolu Gölmarmara ilçesinde meydana geldi. Akhisar'dan Gölmarmara yönüne giden M.T.'nin (29) kullandığı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen B.Y. (24) yönetimindeki kamyonete çarptı.

İhbara olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Berna Torul hayatını kaybetti, 2 sürücü ile kamyonetteki M.E. (22) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.