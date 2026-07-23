Manisa’da feci kaza! 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı... Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi'nden Manisa istikametine dönüş yapmak isteyen Halim Terhan (66) yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle özel halk minibüsünün sol tarafında büyük hasar oluştu. Minibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç (75), araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Girgeç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 11 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz gözaltına alındı.

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KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

11 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güzergah üzerinde seyir halinde olan bir özel halk minibüsünün araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çarpışma anı ve minibüsün içinde insanların savrulduğu anlar yer aldı.