Haberin DevamÄ±

YangÄ±n, saat 4.30 sÄ±ralarÄ±nda Yunusemre ilÃ§esi Muradiye Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™ndeki bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m tesisinde Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni henÃ¼z bilinmezken, alevler kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m tesisi sardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Ä°Ã§erisinde madeni yaÄŸ, boya ve kimyasal maddelerin olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen tesiste sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken, itfaiye ekiplerin maske ve oksijen tÃ¼pÃ¼yle alevlere mÃ¼dahale etmeleri dikkat Ã§ekti. Ekiplerin yangÄ±na mÃ¼dahalesiÂ sÃ¼rÃ¼yor.