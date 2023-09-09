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Manisa'da fabrikada yangÄ±n: Ekipler müdahale ediyor

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#YangÄ±n#Manisa#Fabrika
Manisada fabrikada yangÄ±n: Ekipler mÃ¼dahale ediyor
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 06:10

Manisa'da iÃ§erisinde madeni yaÄŸ, boya ve kimyasal maddelerin de olduÄŸu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m tesisinde Ã§Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.Â

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YangÄ±n, saat 4.30 sÄ±ralarÄ±nda Yunusemre ilÃ§esi Muradiye Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™ndeki bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m tesisinde Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni henÃ¼z bilinmezken, alevler kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m tesisi sardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Ä°Ã§erisinde madeni yaÄŸ, boya ve kimyasal maddelerin olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen tesiste sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken, itfaiye ekiplerin maske ve oksijen tÃ¼pÃ¼yle alevlere mÃ¼dahale etmeleri dikkat Ã§ekti. Ekiplerin yangÄ±na mÃ¼dahalesiÂ sÃ¼rÃ¼yor.

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#YangÄ±n#Manisa#Fabrika

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