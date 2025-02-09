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Manisa'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

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#Manisa#Fabrika#Yangın
Manisada fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 09:39

Manisa'da halı fabrikasında çıkan yangın, 5 saat süren yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Demirci ilçesi eski sanayi sitesi Sındırgı yolu üzerindeki bir halı fabrikasında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın dokuma ve halı temizleme bölümlerini etkiledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işletmesine ait arazözler sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci, Salihli, Selendi, Köprübaşı, Akhisar ve Gördes İtfaiye ekipleriyle birlikte Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme arazözleri de yangına müdahale etti.

Ayrıca, Demirci Belediyesi’ne ait su tankerleriyle, çalışmalara destek verildi. Çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için fabrikanın enerji bağlantısı, elektrik firması ekipleri tarafından kesildi. Fabrika içerisindeki halı dokuma makineleri ve üretim malzemeleri, iş makineleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun mücadelesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Manisada fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

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Yangında, içeride bulunan halılar, üretimde kullanılan malzemeler ve makineler büyük oranda zarar gördü.(DHA)

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#Manisa#Fabrika#Yangın

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