Manisa'da 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi

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Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün saat 21.00 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Sart Mahallesi'ndeki S.B.'ye (57) ait eve operasyon düzenledi.



Ev ve eklentilerindeki aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1 Eros bebek heykeli başı ve 3 parça halinde Eros bebek heykeline ait gövde, 5 motifli sütun başlığı ve 3 adet motifli taş ele geçirildi. S.B., gözaltına alındı.



S.B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.