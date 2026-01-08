×
Manisa'da ekipleri harekete geçiren iddia! 'Rögarda bebek gördüm'

#Manisa#Yunusemre#İhbar
Manisada ekipleri harekete geçiren iddia Rögarda bebek gördüm
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kadının rögarda bebek cesedi gördüğünü iddia etmesi üzerine polis, itfaiye ve MASKİ ekipleri alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E. isimli kadın, birlikte rögar kapağını açtı.

Bu sırada rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne süren S.E., poşetin alt kısmının yırtılmasıyla birlikte bebeğin ve poşetin rögara düştüğünü iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.

Manisada ekipleri harekete geçiren iddia Rögarda bebek gördüm

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iddia üzerine rögar hattında ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, bebeğin görüldüğü öne sürülen kanalizasyon hattında herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı.

Manisada ekipleri harekete geçiren iddia Rögarda bebek gördüm

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Ekipler, kanalizasyonun aktığı yöndeki diğer rögar kapaklarını da açarak arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

