Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Manisa’da ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

#Manisa #Salihli#Sınav
Manisa’da ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

Manisa’nın Salihli ilçesinde ehliyet sınavına giren 2 kişi, kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan ses ve kulaklık düzeneğiyle yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Şüheda Caddesi’nde E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında adayların üzerinde üst araması yaptı. K.Ü (39) ile M.S.İ’nin (37) üst aramasında gömlek yaka kısmında kabartı olduğunu fark eden polis, detaylı üst aramasında kamera, ses düzeneği ve verici aparatı tespit etti.

Manisa’da ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 kişi 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Salihli#Sınav

BAKMADAN GEÇME!

Filenin Sultanları Akdeniz Oyunlarında finale yükseldi

Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi!

#Filenin Sultanları
Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

#Rota
Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

#Kiralık Ev

BAKMADAN GEÇME!

Filenin Sultanları Akdeniz Oyunlarında finale yükseldi

Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi!

#Filenin Sultanları
Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

#Rota
Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

#Kiralık Ev