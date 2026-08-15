×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da dolum tesisinde patlama: Bölgeye ekipler sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Patlama#Dolum Tesisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 10:15

Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 09.00 sıralarında patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gözden KaçmasınSağanak yağmur ve fırtına geliyor: Meteoroloji tarih vererek uyardı | Bazı illerde kuvvetli yağış alarmı: Sel, yıldırım, ağaç devrilmesi...Sağanak yağmur ve fırtına geliyor: Meteoroloji tarih vererek uyardı | Bazı illerde kuvvetli yağış alarmı: Sel, yıldırım, ağaç devrilmesi...Haberi görüntüle

Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

Gözden KaçmasınAlihan Kuriş Suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İhbar geldi, polis baskın düzenledi İmha edilmek üzere olan belgelere el konulduAlihan Kuriş Suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İhbar geldi, polis baskın düzenledi! İmha edilmek üzere olan belgelere el konulduHaberi görüntüle

Manisada dolum tesisinde patlama: Bölgeye ekipler sevk edildi
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Gözden KaçmasınŞapkalılar suç örgütünün 4 eylemi deşifre edildi: 9 gözaltı Kağıthane’deki silahlı saldırı kamerada'Şapkalılar' suç örgütünün 4 eylemi deşifre edildi: 9 gözaltı! Kağıthane’deki silahlı saldırı kameradaHaberi görüntüle

Manisada dolum tesisinde patlama: Bölgeye ekipler sevk edildi

Açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum tesisinde 15.08.2026 günü saat 08.27 sıralarında meydana gelen yangına ilk müdahale ivedilikle yapılmış olup; 4 müdahale ekibi, 6 su tankeri, 6 ambulans ekibi, 6 asayiş devriye ekibi, 1 arama kurtarma ekibi ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen 2 vatandaşımızın Salihli Devlet Hastanesi'ne sevki yapılmıştır. Yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından takip edilmektedir" denildi.
Manisada dolum tesisinde patlama: Bölgeye ekipler sevk edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Patlama#Dolum Tesisi

BAKMADAN GEÇME!