Manisa'da dolum tesisinde patlama: Bölgeye ekipler sevk edildi

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Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 09.00 sıralarında patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

Manisa Valiliği, Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

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