Manisa'da dolum tesisinde patlama: Bölgeye ekipler sevk edildi

Açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum tesisinde 15.08.2026 günü saat 08.27 sıralarında meydana gelen yangına ilk müdahale ivedilikle yapılmış olup; 4 müdahale ekibi, 6 su tankeri, 6 ambulans ekibi, 6 asayiş devriye ekibi, 1 arama kurtarma ekibi ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen 2 vatandaşımızın Salihli Devlet Hastanesi'ne sevki yapılmıştır. Yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından takip edilmektedir" denildi.
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