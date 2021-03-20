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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Manisa'da depoya kumar baskını! 30 kişiye ceza yağdı

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Manisa'da depoya kumar baskını! 30 kişiye ceza yağdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Tekstilciler Sitesi'nde bulunan bir depoda kumar oynarken yakalanan 30 kişiye toplam 135 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Tekstilciler Sitesi'nde bulunan M.A. ve E.T.'ye ait depoya baskın düzenledi. Depoda, 126 bin 700 TL, 2 bin 500 dolar ile 900 poker pulu, çok sayıda zar ve iskambil kağıdı ele geçirildi. Depoda kumar oynarken yakalanan 30 kişiye ise, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 135 bin lira ceza uygulandı. 3 kişi hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan' adli işlem yapıldı.

Kumar oynarken yakalananlardan 2 kişi hakkında farklı suçlardan gözaltı kararı olduğu ortaya çıktı.1 kişinin üzerinde ise 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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