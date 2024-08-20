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Manisa'da dehşete düşüren olay! Cani baba 10 yaşındaki kızını katletti

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#Manisa#Cinayet#Polis
Manisada dehşete düşüren olay Cani baba 10 yaşındaki kızını katletti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 11:30

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Ömür Ö. 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğarak öldürdü. Ömür Ö. daha sonra yaşamına son verdi.

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Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğarak öldürdükten intihar ettiğini verdiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra, hayatını kaybeden baba ve kızının cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri büyük bir şok yaşadı. Olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Baba Ömür Ö.'nün yazdığı belirlenen iki adet mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Manisa#Cinayet#Polis

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