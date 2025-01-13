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Manisa'da DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

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#Terörle Mücadele#Terör#DEAŞ
Manisada DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 13:03

Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği “GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı

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Operasyona ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği “GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.

Şüphelilerden; 13’ü tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana ve İzmir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

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#Terörle Mücadele#Terör#DEAŞ

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