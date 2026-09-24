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Manisa'da çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı hayatını kaybetti

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#Manisa Kaza#Çöp Kamyonu Kazası#Erol Karasulu
Manisada çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 16:26

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı Erol Karasulu (20) yaşamını yitirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi'nde meydana geldi.

Manisada çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı hayatını kaybetti

D.K.'nın (29) kullandığı 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, konteyneri boşalttıktan sonra hareket etti. Bu sırada kamyonun sol tarafından gelip, önünden geçmek isteyen Erol Karasulu, aracın altında kaldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisada çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karasulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Erol Karasulu'nun çöplerden atık kağıt, plastik ve metal parçaları toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Çöp kamyonu şoförü D.K. gözaltına alındı.

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Manisada çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı hayatını kaybetti

Manisada çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı hayatını kaybetti

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#Manisa Kaza#Çöp Kamyonu Kazası#Erol Karasulu

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