MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da çok miktarda sahte içki ele geçirildi
GeriGündem Manisa'da çok miktarda sahte içki ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 23:58 | Son Güncelleme:

Manisa'da çok miktarda sahte içki ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da çok miktarda sahte içki ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 4 bin 200 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde iki farklı adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, muhtelif hacimdeki şişelere doldurulmuş şekilde toplam 4 bin 200 litre sahte şarap ele geçirdi.

Sahte şarapların Manisa bölgesinde satışa sunulmak üzere hazırlandığı belirlenirken, gözaltına alınan N.B. ve V.B. sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle