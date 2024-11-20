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Manisa’da çıkan yangında hemşire Dilek Yılmaz yaşamını yitirdi

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#Manisa#Yangın#Hemşire
Manisa’da çıkan yangında hemşire Dilek Yılmaz yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 16:46

Manisa’nın Salihli ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangında hemşire Dilek Yılmaz (48) hayatını kaybetti.

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Olay, Sağlık Mahallesi 178 Sokak No:8 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangında, ikamette yalnız yaşadığı öğrenilen, dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen Dilek Yılmaz (48), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa’da çıkan yangında hemşire Dilek Yılmaz yaşamını yitirdi

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Dilek Yılmaz’ın hemşire olduğu ve özel bir bakım evinde çalıştığı öğrenildi.

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#Manisa#Yangın#Hemşire

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