Manisa'da bir DEAŞ şüphelisi yakalandı

DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takibe alınan Filistin uyruklu bir kişinin, Zafer Mahallesi’nde olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin terör örgütü adına herhangi bir eylemde yer alıp almadığı araştırılırken, Kayseri’de yaşadığı evde de arama yapılacağı öğrenildi.