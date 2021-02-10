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Gündem
Emre Saçlı/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 21:41 | Son Güncelleme:

Manisa'da bir DEAŞ şüphelisi yakalandı

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Manisa'da bir DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takibe alınan Filistin uyruklu bir kişinin, Zafer Mahallesi’nde olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin terör örgütü adına herhangi bir eylemde yer alıp almadığı araştırılırken, Kayseri’de yaşadığı evde de arama yapılacağı öğrenildi.

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