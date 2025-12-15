Manisa’da bir acı daha

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 07:00

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Durbay’ın (37) ölüm haberi vatandaşları yasa boğdu. Geçtiğimiz haziran ayında da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

MECLİS’TE HÜZÜN

Durbay’ın vefa haberi TBMM’de de hüzünle karşılandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Genel Kurul’da konuşurken Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat haberi ulaştı. Haberi Meclis’e CHP’li Başkanvekili Tekin Bingöl duyururken partilerin grup yöneticileri söz alarak başsağlığı dileğinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in anonsuyla, Durbay’ın ruhu için Fatiha duası okudu. CHP grubunda göz yaşlarını tutamayan milletvekilleri olunca Genel Kurul çalışmasına bir süre ara verildi.

ÖZEL’DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülşah Durbay için taziye mesajı yayınladı. Özel, “Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır? Ya sabır ya sabır ya sabır…” dedi. 

