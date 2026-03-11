Manisa'da bıçaklı kavga: 1 can kaybı, 2 ağır yaralı

Haberin Devamı

Olay, Akhisar ilçesi Ragıpbey Mahallesi'nde bulunan eski Tren Garı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur Efe (29), kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) ile E.V. (19) ve ağabeyi R.V. (21) arasında başlayan söz dalaşı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Suat Efe, Onur Efe ve Ömer Durmuş bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Suat Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavileri süren Onur Efe ve Ömer Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olayın ardından kaçtıkları belirlenen ve kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler E.V. ve R.V. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.