Manisa'da bayram namazı saat kaçta? Tüm İllerin bayram namazı saati

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Manisa bayram namazı saati, 'Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır' Hadis-i Şerif’inde yer alan ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşların sorguladığı hususlar arasında yer aldı. Diyanet’in tüm illerde olduğu gibi Manisa için de yayımladığı bayram namazı saati, günün aranan konusu oldu. İşte, tüm iller ve Manisa bayram namazı saati...

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ramazan Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet namaz saatleri takvimine göre, 81 ilde bayram namazı farklı dakikalarda idrak edilecek.

Manisa'da bayram namazı 2 Mayıs'ta saat 06:44'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

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Cuma namazı kılması farz olan kişilerin bayram namazı kılmaları Hanbelîler’e göre farz-ı kifâye, Hanefîler’e göre vâcip, Mâlikîler’e göre de sünnet-i müekkededir. Şâfiîler’e göre ise üzerine beş vakit namaz farz olan her kadın ve erkeğin bayram namazı kılması sünnettir. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre bayram namazının cemaatle kılınması şart, Şâfiîler’e göre ise sünnettir. Bu görüş ayrılığı Kevser sûresinin ikinci âyetinin delâleti ve konuyla ilgili hadislerin farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Ezan okunmadan ve kamet getirilmeden kılınan bayram namazı cuma namazı gibi iki rek‘attır. Fakat diğer namazlardan daha fazla tekbirleri vardır. Bu tekbirlerin yeri ve sayısı mezheplere göre değişmektedir. Hanefîler’e göre ilk rek‘atta “Sübhâneke”den sonra, ikinci rek‘atta ise rükûa varmadan önce üçer defa namaza başlarken olduğu gibi eller kaldırılarak tekbir alınır. Bunlara zevâid tekbirleri denir ve vâciptir. Şâfiîler’de birinci rek‘atta “iftitah” duasından sonra yedi ve ikinci rek‘ata kalkınca beş defa, Mâlikîler’de iftitah tekbirinden sonra altı, ikinci rek‘ata kalkınca beş defa tekbir alınması sünnettir. Hanbelîler iftitah duasından sonra altı ve ikinci rek‘ata kalkınca da beş defa tekbir alırlar. Namaz bitince hatip hutbe okur. Bayram hutbesi sünnettir.