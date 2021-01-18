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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Manisa'da asfalt yol çöktü

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Manisa'da asfalt yol çöktü
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ana su hattı borusunun patlaması sonucu asfalt yolda çökme meydana geldi.

75. Yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe Caddesi'nde, ana içme suyu hattı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Bunun üzerine asfalt yolun çöktüğü olayda, caddede park halinde bulunan 45 J 0808 plakalı minibüs, söz konusu çukura girdi.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen belediye ekiplerinin çalışması sonucu minibüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Manisada asfalt yol çöktü

Ana su hattının patlaması nedeniyle, Güzelyurt Mahallesi'nin tamamı ile 75 Yıl Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi yaşanırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri patlayan su hattının tamiri için çalışma başlattı.

 

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