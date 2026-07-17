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Manisa'da alkollü koca dehşeti! Eşi tarafından burnu ısırılıp koparılan İmran: Balkondan atlamayı düşündüm

Güncelleme Tarihi:

#İmran Güler#Gökhan Güler#Burun Koparma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 12:38

Turgutlu ilçesinde aşırı alkollü eşinin saldırısı sonucu burnu ısırılıp koparılan 28 yaşındaki İmran Güler’in hastanede yapılan operasyonla burnu dikildi. İtfaiye merdiveniyle balkondan tahliye edilen ve yaşadığı can acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüğünü belirten İmran Güler eşinden şikayetçi olurken saldırgan koca "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güler ile eşi İmran Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan Güler, eşi İmran Güler'in burnunu ısırıp, kopardı.

Manisada alkollü koca dehşeti Eşi tarafından burnu ısırılıp koparılan İmran: Balkondan atlamayı düşündüm

Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı ekipler bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran Güler itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan Güler'i gözaltına aldı.

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Manisada alkollü koca dehşeti Eşi tarafından burnu ısırılıp koparılan İmran: Balkondan atlamayı düşündüm

TUTUKLANDI

İmran Güler, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Güler, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Manisada alkollü koca dehşeti Eşi tarafından burnu ısırılıp koparılan İmran: Balkondan atlamayı düşündüm

“ÇOK ALKOLLÜYDÜ”

2 kız çocuğu annesi İmran Güler'in kopan burnu, dün yapılan operasyonla dikildi. Hastanedeki tedavisi süren İmran Güler yaşadığı olayı anlattı. Güler, "Çok alkollüydü, ayakta duracak halde değildi. Odaya girer girmez huzur vermeyeceğini anladım. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim. Bir anda boğazıma sarılıp, saldırdı. Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

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#İmran Güler#Gökhan Güler#Burun Koparma

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