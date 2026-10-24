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Manisa’da akü üretimi yapan fabrikada yangın

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#Manisa#Organize Sanayi Bölgesi#Fabrika Yangını
Manisa’da akü üretimi yapan fabrikada yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 01:59

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan akü üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Yangın, organize sanayi bölgesinde bulunan akü üretimi yapan bir fabrikada çıktı.

Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa’da akü üretimi yapan fabrikada yangın

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra anlaşılacağı belirtildi.

1.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’da İnci Akü Fabrikası’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa’da akü üretimi yapan fabrikada yangın

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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 22 araç, 52 personel ve 12 su tankeriyle çalışmalara katılırken, Manisa ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiye ekipleri ile orman arazözleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Asit tankerine yakın bir noktada çıkan yangının çıkış sebebi belirlenmezken, yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

 

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#Manisa#Organize Sanayi Bölgesi#Fabrika Yangını

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