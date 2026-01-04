×
Manisa'da acı olay: Baba ile oğlu 22 gün arayla yaşamını yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarpan Kadir Namber (27) hayatını kaybetti. Namber'in babası Fahri Nalber'in (66) de geçen yıl 13 Aralık’ta kamyonun çarpması sonucuna yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaza, 00.30 sıralarında Alaşehir- Salihli kara yolu Erenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden O.K (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çifti Kadir Namber'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Namber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından hafif ticari araç sürücüsü K.O. gözaltına alındı. 

Kadir Namber'in babası Fahri Namber’in de geçen yıl 13 Aralık'ta Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarpması sonucuna hayatını kaybettiği öğrenildi. 

