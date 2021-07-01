Manisa'da 850 gram doğan Müge bebek, yaşam savaşını kazandı

Anne Raziye Çelik, henüz 27 haftalık hamileyken, doğum sancılarının erken olması nedeniyle 850 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi.

Salihli’de özel bir hastanede dünyaya gelen Müge bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Burada kuvöze konulan Müge bebek, 72 günlük tedavi ve takibin sonucunda 2 kilo 580 gram ağırlığa ulaşarak yaşama tutundu. Müge bebek, hastaneden taburcu oldu.

Uzman Dr. Zehra Tiryaki, "72 günün ardından 2 kilo 580 gram oldu ve artık taburcu oluyor. Müge bebeğin sağlıklı bir şekilde taburcu olması için gelişebilecek bu komplikasyonlar ile gerektiği şekilde mücadele edildi" dedi.



Küvezden çıkarılan bebeğini 72 gün sonra kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Raziye Çelik, erken doğmasından ve çok küçük olmasından dolayı bebeğini kaybetme korkusu yaşadığını ancak bebeğinin yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kızının yaşamasının kendisi için de bir mucize olduğunu ifade eden Çelik, "Kurtulması bir mucizeydi ama doktorlarımız sağ olsunlar çok çaba gösterdiler. Çok şükür Rabbime tedaviye cevap verdi ve şimdi iyi. Çok mutluyum. Doktorlarımıza ve emeği geçen tüm hemşirelerimize ve yardımcı personele çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.







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