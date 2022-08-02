Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

#Manisa#Akhisar#Gördes
Manisada 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi kırsal Hasköy Mahallesi'nde 24 Temmuz'da çıkan orman yangınının bilançosu belli oldu. Dün tamamlanan yangın söndürme raporunda 239 hektar ormanın ve 20 hektar tarım alanının yandığı belirtildi. Gördes'te 19 Temmuz'da çıkan orman yangınında 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisi zarar görmüş, 2 şüpheli tutuklanmıştı. Kentte, 5 gün arayla 324 hektarı orman toplam 444 hektar alan yandı.

Haberin Devamı

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, 24 Temmuz günü 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 2'si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi sevk edildi.

Manisada 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

Yangının sıçradığı Çaltılıçukur Mahallesi'nde metruk durumdaki 7 ev ve 1 okul ise hasar gördü. Tahliye edilen 20 evden 40 kişi, güvenli bölgeye götürüldü. 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş da tahliye edilerek yangından kurtarıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 13,5 saatin ardından kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Manisada 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

YANGIN SÖNDÜRME RAPORU TAMAMLANDI

Akhisar yangınının söndürme raporu dün itibarıyla tamamlandı. Bilançosu belli olan orman yangınında, 239 hektar orman ve 20 hektar tarım alanının zarar gördüğü tespit edildi.

Manisada 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi'nde, 19 Temmuz'da buğday tarlasındaki anız yangınının ormana sıçraması sonucu ise 85 hektar orman alanı, 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü. Yangına neden olan İdris Çetin (54) ve Bilal Özbakan (44) tutuklanmıştı.

Kentte, 5 gün arayla çıkan yangınlarda 324 hektarı orman olmak üzere 444 hektar alan yandı.

Manisada 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Akhisar#Gördes

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero