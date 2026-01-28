×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa’da 4 katlı binada yangın

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#İtfaiye Müdahalesi#Balkon Yangını
Manisa’da 4 katlı binada yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:16

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberin Devamı

Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki S.B.'ye ait dairede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre balkonda bulunan eşyaların alev almasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden S.B. hızla evden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa’da 4 katlı binada yangın

Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin balkonunda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#İtfaiye Müdahalesi#Balkon Yangını

BAKMADAN GEÇME!