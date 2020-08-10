Manisa'da 3 katlı apartmanda yangın

Kula'daki 4 Eylül Mahallesi Işık Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Yunus Demirdöğen'e ait dairede, saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu ekiplere bildirip, binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.