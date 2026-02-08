×
Manisa'da refüjü aşıp 2 araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 18:39

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Nardalı (91) idaresindeki 35 AFT 058 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolunda refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil, önce Fatih Uysal'ın (28) kullandığı 45 AHJ 914 plakalı otomobile, ardından da Gürsoy G. yönetimindeki 45 AFB 041 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Fatih Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, sürücü Niyazi Nardalı ile üçüncü araçta bulunan Gürsoy G, Seher G. (46), Doruk Ateş G. (16) ve Ekin A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Niyazi Nardalı, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Ankara-İzmir kara yolunda yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

 

