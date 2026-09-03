Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 13:29
AFAD, merkez üssü Manisa'nın Yunusemre ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.20'de gerçekleşen depremin derinliği 8.52 km olarak kaydedildi.
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