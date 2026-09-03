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Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Manisa#Son Depremler
Manisada 3.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 13:29

AFAD, merkez üssü Manisa'nın Yunusemre ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.20'de gerçekleşen depremin derinliği 8.52 km olarak kaydedildi.

Manisada 3.7 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Manisa#Son Depremler

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