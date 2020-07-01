Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine göre 12.59’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem büyüklüğü nedeniyle az hissedildi. Çevre ilçelerden ve İzmir'den de hissedilen depremle ilgili ilk belirlemelere göre mal veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz 26 Haziran günü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem hasara ve ya yaralanmaya yol açmamıştı.