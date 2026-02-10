×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da 24 yaşındaki genç, trafoda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Turgutlu#Elektrik Akımı
Manisada 24 yaşındaki genç, trafoda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 17:56

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Engin Dalmış (24), atıl durumdaki bir fabrikanın trafosunda ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.00 sıralarında Koşukırı mevkisi Atatürk Mahallesi 217 Sokak'ta bir süredir üretim yapılmayan bir tuğla fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın trafosunda Engin Dalmış'ın hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalmış'ın trafodaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dalmış'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınDiyarbakırda 3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüDiyarbakır'da 3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Turgutlu#Elektrik Akımı

BAKMADAN GEÇME!