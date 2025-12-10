Manisa'da 2 apartman tahliye edildi

Haberin Devamı

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta yürütülen bina inşaatı sırasında çevredeki 2 apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede risk tespit edilmesi üzerine, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi tahliye edildi. Binaların girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı. Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile AFAD ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Turgutlu ilçemiz Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta bulunan iki binada, yan parselde yürütülen inşaat faaliyetleri nedeniyle çatlaklar oluştuğu ihbarı alınmıştır. İlk intikal ve müdahalede; söz konusu binalarda ikamet eden vatandaşlarımız, tahliye edilmiştir. Bölgede AFAD, Çevre ve Şehircilik ile belediye ekiplerimizce hasar ve risk unsurlarını tespit/tedbir çalışmaları titizlikle devam etmektedir” denildi.