×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da 2 apartman tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Manisa Turgutlu#İnşaat Kazası#Apartman Tahliyesi
Manisada 2 apartman tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 21:20

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat çalışması sırasında zeminde kayma ve bina duvarlarında çatlamalar meydana gelmesi üzerine şantiyeye komşu 2 apartman boşaltıldı.

Haberin Devamı

 Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta yürütülen bina inşaatı sırasında çevredeki 2 apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede risk tespit edilmesi üzerine, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi tahliye edildi. Binaların girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı. Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile AFAD ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Turgutlu ilçemiz Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta bulunan iki binada, yan parselde yürütülen inşaat faaliyetleri nedeniyle çatlaklar oluştuğu ihbarı alınmıştır. İlk intikal ve müdahalede; söz konusu binalarda ikamet eden vatandaşlarımız, tahliye edilmiştir. Bölgede AFAD, Çevre ve Şehircilik ile belediye ekiplerimizce hasar ve risk unsurlarını tespit/tedbir çalışmaları titizlikle devam etmektedir” denildi.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa Turgutlu#İnşaat Kazası#Apartman Tahliyesi

BAKMADAN GEÇME!