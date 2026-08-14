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Manisa'da 2,5 metrelik yılanın kümesteki fareyi avladığı anlar kamerada

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#Manisa Demirci#Yılan Fare Avı#Serdar Çorlu
Manisada 2,5 metrelik yılanın kümesteki fareyi avladığı anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 17:38

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılanın, bağ evinin kümesindeki fareyi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O anları kaydeden Serdar Çorlu, yılanların doğaya ve ekosisteme fayda sağladığını belirterek, "Lütfen yılanları öldürmeyin" çağrısında bulundu.

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Olay, dün Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi Serke Deresi mevkisinde meydana geldi. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılan, Serdar Çorlu'ya ait bağ evinin kümesindeki fareyi yakaladı. Durumu fark eden Çorlu, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Manisada 2,5 metrelik yılanın kümesteki fareyi avladığı anlar kamerada

Görüntülerde, yılanın fareyi kuyruğundan yakaladığı anlar yer aldı. Serdar Çorlu, yılanların doğaya ve ekosisteme sağladığı faydaya dikkat çekerek, "Lütfen yılanları öldürmeyin. Bakın, kümesin belası olan devasa fareyi yakaladı. Yılanın doğaya çok büyük faydası var" dedi.

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#Manisa Demirci#Yılan Fare Avı#Serdar Çorlu

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