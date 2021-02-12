Manisa'da 1 ton 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışma kapsamında 10 Şubat günü bir depoya operasyon düzenledi. Depoda çeşitli markalara ait 1 ton 315 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 180 bin adet makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 kompresör makinesi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.