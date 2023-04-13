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Manisa ve İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama

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#Manisa#İzmir#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 14:36

Manisa ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 25’i tutuklandı. Diğer 14 şüphelini jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. 5 ay süren takibin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler belirlendi. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma, 10 Nisan'da Manisa merkez, Turgutlu ve Salihli ilçeleri ile İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde operasyon düzenledi. 250 jandarma personelinin katılımıyla 53 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan sahte altın ve paraların yanı sıra tabancalar, av tüfekleri, uyuşturucu maddeler, içerisinde kişisel bilgilerin olduğu dokümanlar, bilgisayar, laptop, USB bellek, tablet, harddisk) ve cep telefonları gibi dijital materyaller ele geçirildi. Örgüt mensuplarının kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlara telefon mesajıyla ulaşarak, 'tesadüfen bulduklarını iddia ettikleri altınları elden çıkarmak maksadıyla uygun fiyata satmayı' vadettikleri ve mesaja karşılık veren vatandaşlara sahte altın satarak dolandırdıkları ileri sürüldü. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Şüphelilerden 27'si, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 14 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Manisa#İzmir#Suç Örgütü

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