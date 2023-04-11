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Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı

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#Manisa#İzmir#Operasyon
Manisa ve İzmirde suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 09:16

Manisa ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik operasyonunda 38 şüpheli, gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmalar sürüyor.

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Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. 5 ay süren takibin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler belirlendi.

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Harekete geçen jandarma, Manisa ve İzmir'de operasyon düzenledi. 53 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli, gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmalar sürüyor.

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#Manisa#İzmir#Operasyon

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