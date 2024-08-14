Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopter ve 3 uçakla, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale sürüyor.

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