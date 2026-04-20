×
Manisa ve Bitlis'te kaza: 4 can kaybı 6 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 11:50

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu, 1'i çocuk, 2 kişi öldü. Ağır yaralanan 1'i çocuk, 5 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR’la çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Manisa Salihli'de meydana gelen kaza saat 03.00 sıralarında Salihli'nin Kemerdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif Ç.’nin (32) kontrolünü yitirdiği 35 LK 635 plakalı otomobil, savrulup yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Şerif Ç. ile yanındaki Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Nasıf Çalış, Salihli Devlet Hastanesi, Hakan Sey ise özel bir hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A. Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İKİ KİŞİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kaza ise sabah saatlerinde Tatvan-Van kara yolu Düzcealan köyü yakınlarında meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede Van yönünden gelen TIR, karşı yönden gelen 06 DEF 867 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişi ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan TIR şoförü ise ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

