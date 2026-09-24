×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa Valiliği'nden okul önündeki saldırı açıklaması: 3 öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Manisa Okul Saldırısı#Öğrenci Yaralanması#Sağlık Durumu
Manisa Valiliğinden okul önündeki saldırı açıklaması: 3 öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 11:55

Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin valilik açıklama yaptı. Hafif yaralıların taburcu edildiği, 3 öğrencinin yoğun bakımda olduğu belirtilirken, gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerin taburcu edildiğini, 3 öğrencinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Manisa Valiliğinden okul önündeki saldırı açıklaması: 3 öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizde meydana gelen saldırı olayında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin taburcu işlemleri tamamlanmıştır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Tedavisi devam eden öğrencilerimizin sağlık durumları hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."

Haberin Devamı

11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısının 10'a yükseldiği, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözden KaçmasınManisadaki okul saldırganı hakkında korkunç detaylar: Odasında sembol ve notlar bulundu Bir ay önce atış talimi yapmışManisa'daki okul saldırganı hakkında korkunç detaylar: Odasında sembol ve notlar bulundu! Bir ay önce atış talimi yapmışHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa Okul Saldırısı#Öğrenci Yaralanması#Sağlık Durumu

BAKMADAN GEÇME!