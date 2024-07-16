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Manisa Soma'daki orman yangını ikinci gününde! 2 mahalle tahliye edildi

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#Orman Yangını#Manisa#Soma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 09:59

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde. Orman yangınına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Jandarma ekipleri, dün 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi.

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Manisa'nın Soma ilçesinde Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı. Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi. Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı.

Manisa Somadaki orman yangını ikinci gününde 2 mahalle tahliye edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi. Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi.

Manisa Somadaki orman yangını ikinci gününde 2 mahalle tahliye edildi

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Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa Somadaki orman yangını ikinci gününde 2 mahalle tahliye edildi

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#Orman Yangını#Manisa#Soma

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