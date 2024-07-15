Manisa ve İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Yangın Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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