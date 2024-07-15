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Manisa ve İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Manisa#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:22

Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yangın Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Manisa ve İzmirde orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇEŞME'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Manisa ve İzmirde orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor

 

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#Orman Yangını#Manisa#İzmir

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