Manisa ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını

Haberin Devamı

Işıklar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Manisa Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Soma'nın yanı sıra Kınık, Bergama ve Akhisar'dan da itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Hafriyat sahası içinde kalan ormanda çıktığı belirtilen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BODRUM'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında çıktı. Alevleri görenler, durumu Orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)

Haberin Devamı