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Manisa ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını

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#Manisa#Soma#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 17:01

Manisa ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere 3 helikopterle havadan ve çok sayıda araçla karadan müdahale ediyor.

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Işıklar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Manisa Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Soma'nın yanı sıra Kınık, Bergama ve Akhisar'dan da itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Hafriyat sahası içinde kalan ormanda çıktığı belirtilen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa ve Muğlanın Bodrum ilçesinde orman yangını

 

BODRUM'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında çıktı. Alevleri görenler, durumu Orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)

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Manisa ve Muğlanın Bodrum ilçesinde orman yangını

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#Manisa#Soma#Orman

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