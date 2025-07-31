Manisa Selendi'de 3 gün süren yağmur duası

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Son yılların en kurak yaz mevsiminin yaşanması üzerine Selendi İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan yağmur duası programı, Cuma günü ilçe genelindeki tüm camilerde başladı. Ardından Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ikindi namazlarının ardından ilçe pazar yerinde toplu dua programları gerçekleştirildi.

Yağmur duasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programlara katılan Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, dua öncesi yaptığı konuşmada, "Ülkemiz son yılların en kurak yazını geçiriyor. Ormanlarımız yanıyor, topraklarımız susuz kaldı. Efendimiz (S.A.S)’in sünneti olan yağmur duasına çıkarak acziyetimizi rabbimize arz ettik. Rabbim dualarımızı kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Yağmur duası programı, yapılan duaların ardından sona erdi.