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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:04 | Son Güncelleme:

Manisa Posta Kodu kaçtır? Manisa ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Manisa Posta Kodu kaçtır? Manisa ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları özellikle son yıllarda internetten alışverişin yaygınlaşmasıyla tekrar gündeme geldi. Çünkü internet alışverişlerinde adres bilgileri istenirken, bu bilgiler arasında posta kodu da yer alıyor. Bu yüzden insanlar da yaşadıkları bölgelerin posta kodlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Manisa ilinin ve Manisa'ya bağlı ilçelerin posta kodları kaçtır? İşte Manisa'nın posta kodu bilgileri.

Manisa ilinin toplamda 17 tane ilçesi bulunmaktadır. Manisa'daki bu ilçelerin her birinin posta kodları farklıdır.

 Manisa İlinin Posta Kodu Kaçtır?

 Manisa ilinin posta kodu 45000'dir.

 Manisa İline Bağlı İlçelerin Posta Kodları Kaçtır?

Ahmetli - 45450 (Gökkaya mahallesi)

Akhisar - 45200 (Akselendi, Beyoba, Kayalıoğlu, Mecidiye, Medar, Palamut (Zeytinliova) ve Süleymaniye mahalleleri)

Alaşehir - 45600 (Kavaklıdere, Kemaliye, Killik, Piyadeler, Uluderbent ve Yeşilyurt mahalleleri)

Demirci - 45900 (Durhasan, İcikler ve Mahmutlar mahalleleri

Gölmarmara - 45580

Gördes - 45750 (Çiçekli, Güneşli ve Kayacık mahalleleri)

Kırkağaç - 45730 (Bakır, Gelenbe, İlyaslar ve Karakurt mahalleleri)

Köprübaşı - 45940 (Borlu mahallesi)

Kula - 45180 (Gökçeören ve Sandal mahallesi)

Salihli - 45320 (Adala, Durasıllı, Gökeyüp, Mersinli, Poyrazdamları, Sağlık, Sarımahmut, Taytan ve Yılmaz mahalleleri)

Sarıgöl - 45470

Saruhanlı - 45880 (Alibeyli, Büyükbelen, Dilek, Gökçeköy, Gümülceli, Halitpaşa, İshakçelebi, Koldere, Kumkuyucak, Mütevelli, Nuriye ve Paşaköy mahalleleri)

Selendi - 45970

Soma - 45520 (Avdan, Cenkyeri, Turgutalp ve Yağcılı mahalleleri)

Şehzadeler - 45060

Turgutlu - 45400

Yunusemre - 45125 

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