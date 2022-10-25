Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar

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Olay saat 19.30 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren likit gaz fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan peş peşe patlama seslerinin duyulması sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikada yapılan incelemelerde oksijen dolum sırasında bir patlama yaşandığı ve tehlikeli bir durum olmadığı anlaşılması üzerine, herkes rahat bir nefes aldı. Bir süre bölgede tedbir amaçlı bekleyen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını tamamlaması sonrası fabrikadan ayrıldı.