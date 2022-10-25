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Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar

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#Manisa#OSB#Patlama
Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 20:31

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel bir likit gaz fabrikasında peş peşe patlamaların yaşanması nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Oksijen dolum sırasında yaşandığı öğrenilen patlamada tehlikeli bir durumun olmadığının anlaşılması üzerine, rahat bir nefes alındı.

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Olay saat 19.30 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren likit gaz fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan peş peşe patlama seslerinin duyulması sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikada yapılan incelemelerde oksijen dolum sırasında bir patlama yaşandığı ve tehlikeli bir durum olmadığı anlaşılması üzerine, herkes rahat bir nefes aldı. Bir süre bölgede tedbir amaçlı bekleyen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını tamamlaması sonrası fabrikadan ayrıldı.

Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar

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#Manisa#OSB#Patlama

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