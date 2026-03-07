×
HABERLERGündem Haberleri

Manisa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Dolandırıcılık Operasyonu#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 02:19

Manisa merkezli 7 ilde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10’u tutuklandı. Şüphelilerin 32 ayrı dolandırıcılık olayından yaklaşık 14 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, araç kiralama yöntemiyle kapora alarak, sahte hukuk davaları bahanesi ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Çalışmalarda şüphelilerin 32 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları ve yaklaşık 14 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 4 Mart’ta Manise merkezli İzmir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 240 bin TL para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Manisa’ya getirilirken, alınan ifadeler doğrultusunda 1 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Mart’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklandı.

