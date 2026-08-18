Manisa merkezli 5 ilde ‘Kripto’ detaylı suç örgütü operasyonu: 38 gözaltı

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Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Manisa merkezli Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 5 kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ile çok sayıda dizüstü bilgisayar, tablet, bilgisayar kasası ve cep telefonu ele geçirildi.

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300 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma detaylarında; müştekiler C.E.A., M.S. ve B.H.'ye ait olan ancak başkaları tarafından kullanılan hesaplara yüklü miktarda para gönderildiği ve bu paraların çekildiği tespit edildi. Hesaplar arasında para trafiği bulunduğu belirlenen 67 kişinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelemeye alındı.

Yapılan detaylı incelemede, şüpheli olarak tespit edilen 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon lira tutarında para transferi yapıldığı, söz konusu meblağların Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.