Manisa lalesini koparmanın cezası 557 bin lira

Haberin Devamı

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), çiçek açtı. Senede bir kez nisanın son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında hava durumuna göre açan baharın müjdecisi laleler doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğaseverler, laleleri canlı görebilmek için Spil'e çıkarken, doğa fotoğrafçıları da bol bol fotoğraf çekiyor.

'YARIŞMALARA KATILIYORUM'

Manisa lalesini görebilmek için Spil'e çıkan gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Ali Gözen (26), "Manisa'nın simgesi laleler, her nisan ayının son haftası ile mayıs ayının ilk haftasında çiçek açar. Her yıl bu tarihlerde Spil'e gelerek, laleleri fotoğraflarım. Çektiğim Manisa lalesi fotoğrafları ile yarışmalara katılırım. Cezası çok büyük değil, caydırıcı olması açısından cezaların daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Simge haline gelen Manisa lalesine sahip çıkılması ve koparmak yerine aksine yaşatılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Öte yandan Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 387 bin 142 TL olan Manisa lalesini koparmanın cezası bu yıl ise 557 bin 212 TL oldu.