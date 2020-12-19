Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

Manisa'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek noktalarında sessizlik hakim oldu. Manisalı vatandaşlar, ülke genelinde hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan cadde ve sokaklar, sokak hayvanlarına kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki uygulama noktalarında araçları durdurarak, izin belgelerini kontrol etti.