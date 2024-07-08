Manisa ve Muğla'da orman yangını

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Kırkağaç'ın Dualar ve Gelenbe mahalleleri yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

Ören Mahallesi Alatepe Köyü yakınlarında saat 14.25’te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekiler durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.